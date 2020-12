Idam estende prazo para posse de aprovados em concurso público

Manaus/AM - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), informa, conforme instituído nas Portarias nº 122/2020-GDP/IDAM e nº 123/2020–GDP/IDAM de 26 de novembro de 2020, que o prazo para posse dos aprovados em concurso público foi estendido por mais 30 dias. O novo prazo encerrará no dia 21 de dezembro deste ano.

Conforme o documento, a prorrogação do prazo se deve às medidas preventivas adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus, que restringe o atendimento nos órgãos públicos e, ainda, o escalonamento de agendamentos realizados pela Junta Médico-Pericial do Estado do Amazonas.

Orientações

De acordo com o Idam, os convocados da 1ª chamada do Concurso Público — Edital nº 01/2018, tem a obrigatoriedade de fazer o agendamento na Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas no site http://servicos.sead.am.gov.br/juntamedica/realizar-agendamento.

Após a emissão do documento de inspeção médica, o candidato aprovado deve retornar ao Idam para providências de posse.

Confira o documento: http://www.idam.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Di%C3%A1rio-Oficial-26.11.pdf