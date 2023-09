Ibama fiscaliza captura de quelônios no Amazonas

O objetivo da operação era reprimir a captura de quelônios e demais ilícitos ambientais encontrados durante a fiscalização. O IBAMA contou com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio).

Manaus/AM - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou, nesta quinta-feira (28), o balanço de uma operação "Tabuleiro II" que combateu a captura de quelônios no Amazonas. A operação ocorreu entre os dias 7 de agosto e 19 de setembro nos municípios do Careiro Castanho, Humaitá, Manicoré, Lábrea, Canutama, Tapauá, Pauini e Boca do Acre.

