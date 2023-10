Ibama apresenta balanço de combate a incêndio florestal no Amazonas

A primeira etapa é abrir uma picada em meio à floresta, rodeando ou beirando o fogo. Em seguida, um soprador retira a camada de vegetação, no geral folhas, que se encontram no solo na área da linha que está sendo formada.

Manaus/AM - O Ibama divulgou, neste sábado (14), o balanço das atuações de combate a incêndios florestais nas proximidades da comunidade Panelão, no município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas.

