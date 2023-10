Sinteam pede aulas remotas no Amazonas até que qualidade do ar melhore

Manaus/AM – O Sinteam (Sindicato de Trabalhadores da Educação do Amazonas) defendeu o retorno das aulas remotas até que a situação da poluição do ar devido às queimadas se normalize no Amazonas.

A capital atingiu nesta semana o índice de pior lugar do mundo para se respirar devido aos poluentes causados pelas queimadas e o sindicato pontuou que a situação prejudica a saúde dos alunos e profissionais da Educação.

Confira a nota do Sinteam na íntegra: “Defendemos o retorno do aula em casa tanto para Semed quanto para Seduc até que a qualidade do ar retorne aos índices aceitáveis de saúde.

O ar de vários municípios do Amazonas, principalmente de Manaus, varia de insalubre a perigoso há três dias seguidos devido às queimadas florestais.

Os poluentes presentes no ar podem agravar doenças pulmonares, causar ataques de asma e bronquite aguda e levar a infecções respiratórias, com tosse, dor de garganta ou coceira e agravar doenças pulmonares.

Em casos como esses, as autoridades de saúde pública fazem várias recomendações, entre elas evitar as atividades ao ar livre e até fechar escolas quando o Índice de Qualidade do Ar (IQA) ultrapassa os 250 PM μg/m³ na média em 24h, o que tem acontecido desde o dia 10 de outubro.".