Com premiações de até R$ 1,5 mil, corrida ciclística e pedestre de Parintins acontece no domingo

Manaus/AM - A 3ª edição da Corrida Ciclística e Pedestre Cidade de Parintins acontece, neste domingo (15). Com prêmios de até R$ 1,5 mil, o evento terá quatro provas nos naipes masculino e feminino.

Promovido pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv) as disputas serão dividas em: corrida pedestre (Exclusiva Parintins – 5km e Elite Principal – 10km) e na ciclística (Mountain Bike e Speed Bike). “A corrida pedestre Exclusiva Parintins sairá às 6 horas da frente do SESC/SENAC com chegada no portal e as outras três provas com saída e chegada no portal”, informa o coordenador geral das competições, professor Carlos Meireles.

Ele destaca que esta edição será histórica com a participação de um grande número de atletas vindos do Baixo Amazonas, do Pará e de Manaus, capital do Amazonas. “Como houve o cancelamento da competição de 21km que aconteceria em Manaus, muitos atletas chegarão em Parintins. Outros já estão treinando, vindos das cidades de Santarém, Oriximiná, Juruti, Óbidos, Terra Santa, Boa Vista do Ramos e um grande número de Manaus”, anunciou Carlos Meireles. “A expectativa é que tenhamos uma grande competição, de velocidade e de alto nível, com atletas do Amazonas e do Pará em busca do mais alto pódio”, concluiu.

A Prefeitura comunica aos atletas participantes que um ônibus estará concentrado no ginásio Elias Assayag, com saída às 5 horas, para o transporte dos mesmos aos locais de disputa para não haver atraso no alongamento e início das provas.

Provas e Premiação

Corrida Pedestre Exclusiva (Parintins) – 5km

1° lugar: R$ 300

2° lugar: R$ 200

3° lugar: R$ 100

4° lugar: R$ 100

5° lugar: R$ 50

Corrida Pedestre Elite Principal – 10km

1° lugar: R$ 1.500

2° lugar: R$ 1.000

3° lugar: R$ 500

4° lugar: Medalha

5° lugar: Medalha

Corrida Ciclística Mountain Bike

1° lugar: R$ 300

2° lugar: R$ 200

3° lugar: R$ 100

4° lugar: R$ 100

5° lugar: R$ 50

Corrida Ciclística Speed Bike – 55km

1° lugar: R$ 1.500

2° lugar: R$ 1.000

3° lugar: R$ 500

4° lugar: Medalha

5° lugar: Medalha