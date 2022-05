HUGV abre inscrições para bolsas de estudos em iniciação científica

Com a oferta de 15 bolsas de estudo com duração de 12 meses, o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), está com inscrições abertas até o dia 27 de maio para a 8ª edição do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) do HUGV.

As bolsas de estudo serão disponibilizadas com fundos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) para alunos de graduação e o valor será determinado pela fonte financiadora.

Para se inscrever, os interessados devem utilizar o e-mail [email protected] quando vão apresentar a proposta do projeto, no formato Word e PDF, conforme o formulário (anexo ao edital), histórico escolar do aluno atualizado com coeficiente de rendimento, comprovante de matrícula do aluno atualizado e currículo Lattes do orientador.

Os projetos de pesquisa devem ser desenvolvidos no âmbito do HUGV (hospital e/ou Ambulatório Araújo Lima) e ter como participantes colaboradores (servidores assistenciais ou administrativos) do Hospital. São considerados colaboradores servidores do Hospital (Técnico-Administrativos em Educação, professores), empregados públicos Ebserh e residentes em saúde. Cada projeto pode ter até dois colaboradores.