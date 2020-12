HPS Platão Araújo é nova porta de entrada para pacientes com Covid-19

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo iniciou reorganização interna e,a partir de agora, se torna porta de entrada referência em atendimento de pacientes com sintomas da Covid-19. A equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) esteve na unidade, na sexta-feira (25), para verificar o funcionamento do plano.



De acordo com o secretário de Saúde Marcellus Campêlo, o HPS Platão Araújo será dividido em duas áreas, sendo uma para o atendimento de urgência e emergência nas especialidades de rotina da unidade e outra exclusiva para pacientes com Covid-19.



“Viemos verificar as necessidades da unidade para isso, de uma forma preventiva, já nos preparando, porque estamos identificando o aumento de casos e, principalmente, um aumento de internações. Estamos dotando a rede para esse aumento”, explicou Marcellus.



Segundo o secretário, mesmo com a organização da rede, é necessária a colaboração da sociedade para manter as medidas de prevenção.



“Que a população possa se recolher, possa evitar as aglomerações, trabalhar mais ainda os protocolos de higienização das mãos e ajudar a toda a sociedade no combate à Covid, principalmente na utilização de máscaras”, disse.



De acordo com a secretária executiva adjunta de Atenção à Urgência e Emergência, Mônica Melo, a rede passa a contar com 53 leitos clínicos e 11 de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na unidade para pacientes com Covid-19.



Protocolo

No novo fluxo, dentro do protocolo de classificação de risco de Manchester, pacientes de classificação azul e verde (pouco grave) que procurarem o Platão Araújo sem sintomas de Covid-19 serão referenciados para outras três unidades em zona geográfica próxima.



Serão elas: os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady e Danilo Corrêa, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, todos na zona norte.



Já os pacientes que apresentarem sintomas leves de Covid-19 e tiverem classificação azul ou verde serão atendidos no Platão Araújo, medicados e encaminhados para tratamento domiciliar.



Pacientes com classificação laranja e amarela (risco médio), com sintomas respiratórios ou não, serão avaliados no HPS Platão Araújo. Se não apresentarem sintomas de Covid-19, serão encaminhados pelo médico para tratamento domiciliar ou serão transferidos para outra unidade, dependendo do quadro clínico.



Os que apresentarem sintomas de Covid-19 serão avaliados e, caso haja necessidade, internados no próprio HPS.



Pacientes com classificação vermelha (alto risco), com quadro grave de Covid-19, serão atendidos diretamente no Platão Araújo e, após estabilização, internados na própria unidade.



Caso sejam pacientes graves de outras patologias, serão estabilizados em área reservada para atendimento e transferidos via Sistema de Transferência de Emergência Regulada (Sister).