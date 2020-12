Desaparecido há 4 dias, filho de Fernando Tonet é encontrado no Amazonas

Manaus/AM - O desespero do técnico do Altos do Piauí Fernando Tonet, teve fim neste sábado (26), após receber a notícia de que seu filho Lucas Nathan, de 22 anos, foi encontrado no município de Humaitá, no interior do Amazonas.

O jovem desapareceu em Curitiba, no Paraná, na última terça-feira (22), quando deixou a residência onde morava para ir trabalhar, desde então, Tonet fez apelos nas redes sociais para encontrar o filho.

"Bom dia, amigos. Minha esposa encontrou nosso filho. Está no estado do Amazonas e foi acolhido por uma família. Ainda não sabemos ao certo o que aconteceu, mas ele está bem e já estamos providenciando a sua volta para casa. Muito obrigado pelo apoio e orações de todos", publicou o treinador nas redes sociais.

Não foi informado em qual situação Lucas estava, mas a Polícia investiga o caso.