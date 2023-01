Homem é preso por esfaquear amigo durante comemoração no Amazonas

De acordo com o investigador de polícia Daniel Jerônimo, na ocasião do fato, as partes estavam comemorando véspera de natal na residência do homem, momento em que Izaque e a vítima se desentenderam.

Manaus/AM - Izaque da Silva, 22, foi preso na tarde por tentativa de homicídio contra um homem de 39 anos, na madrugada do dia 25 de dezembro de 2022, em Juruá, no Amazonas.

