Homem é flagrado arremessando drogas para dentro de delegacia no Amazonas

Manaus/AM - O crime de tráfico de drogas prevê 18 condutas típicas, sendo crime de ação múltipla. Assim, Fabrício Silva foi surpreendido “arremessando” drogas para dentro do sistema prisional do Castanho e tinha um destinatário: o irmão, que se encontra detento naquela unidade prisional. Nestas circunstâncias, foi condenado pela prática de entregar substâncias entorpecentes para consumo de presos, sendo condenado por tráfico privilegiado. Leia mais em Amazonas Direito.

