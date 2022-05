Homem cai de barco e desaparece no rio após levar paulada na cabeça no Amazonas

Passageiros contaram à polícia que o homem se desentendeu com outras pessoas e uma briga iniciou na embarcação. Um dos acusados se armou com um pedaço de madeira e atacou José com um golpe na cabeça.

Segundo a família, José tinha ido participar de uma festa na comunidade ribeirinha Ilha do Ariá, no fim de semana e retornava para Coari, quando tudo aconteceu.

Manaus/AM- José Patrício dos Santos Freitas, 28, desapareceu nessa segunda-feira (2), após cair de um barco que estava a caminho de Coari, no interior do Amazonas. O homem se envolveu em uma confusão e foi gravemente ferido antes da queda.

