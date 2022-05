TCE-AM julga 97 processos nesta quarta-feira

Manaus/AM - O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apreciará 97 processos nesta quarta-feira (4). Dentre os processos a serem julgados, estão em pauta 26 prestações de contas de gestores e ex-gestores do estado.

Serão apreciados 31 recursos de gestores que tentam modificar decisões proferidas pelo Pleno da Corte de Contas.



Das prestações de contas em pauta, constam a do ex-presidente da Câmara de Itamarati, Eliardo Ferreira Mota; da gestora da Superintendência Estadual de Habitação em 2019, Keilla Cristina da Silva; da secretária de Assistência Social em 2020, Maricilia Teixeira da Costa; do prefeito de Itacoatiara em 2019, Antônio Peixoto de Oliveira, e do prefeito de Alvarães em 2018, Edy Ruben Tomas Barboza.

Também serão julgadas 24 representações, oito tomadas de contas, seis embargos de declaração, um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), e uma consulta.

A sessão será conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro. Participarão os conselheiros Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos, Mario de Mello, Josué Cláudio, Fabian Barbosa, e os auditores Mário Filho, Luiz Henrique Mendes e Alber Furtado.