Hemoam abre inscrições para residência médica

Manaus/AM - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) abriu, nesta segunda-feira (30), inscrições para Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia, sendo duas vagas para clínica médica e duas para pediátrica. As provas acontecerão em janeiro de 2021.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Comissão Estadual de Residência Médica do Amazonas (www.cermam.com.br), a partir desta segunda-feira (30) até o dia 27 de dezembro de 2020, fuso horário de Manaus. As vagas são para médicos devidamente habilitados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e por seus respectivos Conselhos Regionais (CRMs). A taxa de inscrição é de R$ 500.

Sobre a residência – As áreas de Hematologia e Hemoterapia apresentam grandes avanços nos últimos anos. O surgimento de terapias com células-tronco tem sido um diferencial nos tratamentos dessas especialidades, bem como o maior conhecimento das patologias hematológicas benignas e malignas.

A residência nessas especialidades é bem abrangente, envolvendo treinamento teórico-prático no Hospital do Hemoam sob a supervisão de especialistas gabaritados no segmento.