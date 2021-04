Haitiana grávida morre durante voo; caso é investigado no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher haitiana, de 27 anos, identificada como Elunise Clervil, morreu no dia 2 de abril, durante um voo de Boa Vista para Brasília. O avião precisou pousar em Manaus por conta do ocorrido. Segundo a Gol, a mulher teria passado mal durante o voo.

Nesta segunda-feira (12), dez dias após o óbito, o corpo ainda está no Instituo Médico Legal e, até o momento, nenhum familiar entrou em contato com o órgão para fazer o reconhecimento. Os familiares podem entrar em contato com o IML de Manaus no telefone (92) 3216-6070.

Ainda de acordo com o IML, A necropsia foi iniciada e houve a necessidade de fazer exames complementares para esclarecimento da causa da morte. O órgão solicitou informações da Polícia Federal para verificar se a vítima possuía prontuário de refugiado e também está tentando contato com a Embaixada ou o Consulado do Haiti, para que seja prestado o apoio necessário à cidadã daquele país, tanto no que se refere à localização de familiares, eventual traslado do corpo e/ou sepultamento.