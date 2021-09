Grupo de caminhoneiros continua protestando na BR-174

Nota da PRF A respeito da possível interdição na BR 174, a PRF informa que nossas equipes estão posicionadas e monitorando os envolvidos. No momento o fluxo está normal em todas as rodovias federais no Amazonas. Nosso telefone de emergência é 191.

Policiais rodoviários acompanham a manifestação e monitoram o transito no local. A PRF divulgou em suas redes sociais imagens e vídeos do local.

A Policia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta quinta-feira (09) que o transito no início da BR-174, rodovia que liga Manaus-AM a Boa Vista-RR, flui normalmente e sem interdições. Cerca de 10 caminhoneiros estacionaram seus veículos no acostamento e protestam por diminuição da carga tributária e Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos Diesel, desde a noite desta quarta-feira (08).

