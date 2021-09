Maués confirma 3 novos casos de ‘doença da urina preta’ com internações no Amazonas

Com os novos casos, o Amazonas passa a registrar 58 casos da doença. Os principais sinais da intoxicação por peixe são: dores musculares, náuseas, tontura, urina escura, dor abdominal, falta de ar e perda da força no corpo todo.

De acordo com um comunicado que foi emitido pela Semsa, os três pacientes foram internados no Hospital Mundiquinha, onde estão sendo acompanhados.

