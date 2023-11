Grávida com risco de aborto é resgatada de comunidade isolada no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher, 32 anos, foi resgatada, na manhã deste sábado (11), por policiais que atuam no Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), com suspeita de aborto. O resgate aconteceu na Comunidade São Francisco do Aruau, no Lago do Arua, no Amazonas.

De acordo com o delegado Rafael Montenegro, a equipe foi acionada por volta de 7h, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Prontamente nos deslocamos para a localidade, juntamente com os profissionais do Samu. A mulher recebeu atendimento médico ainda no local, e nós fizemos o transporte aéreo dela para uma maternidade na capital", explicou o delegado.

Grávida de dois meses, a mulher deu entrada no Instituto da Mulher Dona Lindu, zona centro-sul da cidade, para receber os devidos cuidados.

Este é o terceiro resgate aeromédico que o Dioa realiza neste mês.