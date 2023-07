Governo sanciona lei que cria o Dia Estadual do Avicultor no Amazonas

Manaus/AM - O Diário Oficial do Estado do Amazonas publicou na sexta-feira (21/07) a Lei nº 6.304, sancionada pelo governador em exercício do Amazonas, Tadeu de Souza Silva, que cria o Dia Estadual do Avicultor, a ser comemorado anualmente em 28 de agosto, com o propósito de valorizar a atividade dos criadores de aves de corte e postura.

A criação da Lei do Dia do Avicultor no Amazonas é de autoria do deputado estadual Cristiano D’Angelo (MDB), presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Para o secretário de Estado de Produção Rural, Petrucio Magalhães Júnior, "é importante esse reconhecimento dos avicultores que criam e colocam proteína de origem animal de aves (ovos e carne) na mesa do cidadão, garantindo segurança alimentar e nutricional da população amazonense".

O presidente da Associação Amazonense de Avicultura (AAMA), Luiz Mário Peixoto, comemorou o acontecimento destacando que a instituição e todos os seus associados estão honrados com a escolha da data comemorativa para destacar o trabalho dos avicultores no Amazonas.

“Em nome dos avicultores nos sentimos honrados com esta homenagem ao mesmo tempo em que o reconhecimento da atividade desta cadeia produtiva serve de incentivo para continuidade de nosso trabalho, contribuindo para o crescimento de nosso setor primário”, disse Luiz Peixoto.

No Amazonas, os municípios como Manaus, Rio Preto da Eva, Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara são os principais produtores de ovos. Em 2022 cerca de 1,6 milhão de caixas de ovos foram produzidas no estado, o que equivale a mais de 580 milhões de ovos, de acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).