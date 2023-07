DPE inaugura núcleo de atendimento em shopping da zona Leste de Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) inaugura nesta segunda-feira (24) o mais novo núcleo de atendimento, localizado no shopping Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. Estrategicamente posicionada próxima à praça de alimentação e à Caixa Econômica Federal, a unidade funcionará dentro do centro de compras.

O novo núcleo é uma iniciativa que visa ampliar e facilitar o acesso da população aos serviços da Defensoria Pública. Sob a liderança do defensor público geral, Ricardo Paiva, o espaço abriga cinco defensorias de Família (inicial e forense), responsáveis por atender diversas demandas, como pedidos de alimentos, questões relacionadas à guarda, reconhecimento de paternidade, reconhecimento de união estável, divórcio, entre outros. Além disso, o local conta com o Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) e duas defensorias do Juizado Especial.

Visando proporcionar maior comodidade aos usuários, o ambiente do núcleo de atendimento foi planejado para ser confortável e climatizado. A estrutura inclui diversos guichês de atendimento, salas de conciliação, apoio psicossocial e um auditório. O horário de funcionamento da unidade será de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, disponibilizando atendimentos tanto presenciais quanto virtuais. Para agendar um atendimento, os interessados poderão entrar em contato pelo Disk 129, para questões relacionadas a ações de família, ou pelo site defensoria.am.def.br, para as áreas de consumidor e cível.

A inauguração do novo núcleo de atendimento no shopping Grande Circular representa um importante passo para fortalecer a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e reforçar o compromisso com a assistência jurídica àqueles que mais necessitam, garantindo acesso ágil e eficiente aos serviços oferecidos pela instituição.