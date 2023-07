Apesar de promessa de R$ 3,2 bi, países ainda não doaram ao Fundo Amazônia

Mesmo com diversos anúncios de doações ao Fundo Amazônia desde a vitória de Lula (PT) nas eleições presidenciais do ano passado, o dinheiro ainda não chegou. Somados, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, UE (União Europeia) e Suíça comunicaram que repassariam R$ 3,2 bilhões, mas nenhuma parcela foi entregue até agora para o fundo destinado à conservação da floresta.

A promessa mais antiga é a dos alemães, que anunciaram em novembro de 2022, logo depois das eleições, o desbloqueio de € 35 milhões (R$ 187 milhões) para o fundo. O país doa para o mecanismo desde 2010.

O novo repasse, no entanto, ainda não chegou. Segundo o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que faz a gestão do fundo, de todos os apoios anunciados recentemente, este é o que está com a burocracia mais avançada.

Em maio, o premiê do Reino Unido, Rishi Sunak, prometeu repassar £ 80 milhões (R$ 491 milhões) ao longo de três anos. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou em junho, após reunião com Lula, que a UE entraria com € 20 milhões (R$ 107 milhões).

E, no último dia 7 de julho, a Suíça informou que doaria 5 milhões de francos suíços (R$ 30 milhões). O conselheiro federal da Confederação Suíça, Guy Parmelin, afirmou que a verba seria transferida "nas próximas semanas".

Até hoje, o Fundo Amazônia, criado em 2008, arrecadou R$ 3,4 bilhões, vindos de três doadores: Noruega (R$ 3,2 bi), Alemanha (R$ 197 mi) e Petrobras (R$ 17 mi). Deste total, R$ 1,7 bilhões estão comprometidos com 102 projetos já aprovados.

Como o dinheiro rende enquanto não é desembolsado, hoje o fundo tem R$ 3,9 bilhões em caixa, de acordo com o BNDES. Com as novas doações, esse montante deve quase dobrar.