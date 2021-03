Governo Federal quer distribuir 300 mil cestas de alimentos para o Amazonas

A entrega será feita nos próximos dias, em Manaus, com a presença do ministro da Cidadania, João Roma.

A informação foi dada pelo deputado federal Átila Lins, e a ação é dos Ministérios da Cidadania, da Agricultura e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para ajudar as famílias nesse momento crítico da pandemia de coronavírus (covid-19) no estado.

