Governo do Amazonas fornece aporte para Programa Crédito Solidário

Manaus/AM - O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), forneceu o aporte de R$ 100.000,00 mil em continuidade às ações do Programa Crédito Solidário. O objetivo da ação foi atender pessoas em situação de exclusão social e vulnerabilidade financeira, ajudando-as a desenvolver atividades que geram lucros e sustentabilidade própria.



O evento ocorreu durante os dias 14, 15 e 16 de outubro, em Manaus. A ação foi iniciada sempre às 08h30, com encerramento às 16h30, na rua dos Bacabeiras (antiga Avenida Perimentral) 2378, bairro Gilberto Mestrinho – Comunidade da Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.



O Programa Crédito Solidário é resultado de uma parceria entre o FPS e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM), com o objetivo de levar um sistema de financiamento para pessoas desempregadas ou subempregadas, o que tornará possível sua autossustentabilidade e melhor qualidade de vida.