Governo do Amazonas faz novo pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão ao Banco

O governador Wilson Lima fez um novo pedido de empréstimo no valor de R$ 1,5 bilhão ao Banco do Brasil e encaminhou a solicitação à Assembleia Legislativa do Amazonas. Este é o segundo pedido apresentado este mês.

O primeiro pedido do governo, aprovado pelos deputados, foi no valor de R$ 200 milhões para investimentos no Programa Estadual de Habitação, Infraestrutura e Saneamento (Prohabis). Agora, o valor de R$ 1,5 bilhão será aplicado na “recuperação econômica do Estado gerando emprego e renda com investimentos nas áreas da educação, saúde, segurança pública e infraestrutura”.

O valor também seria usado para quitar uma outra dívida do Estado junto ao banco.