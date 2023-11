Prefeitura investe no fomento do setor primário em Coari

Cerca de 200 piscicultores, agricultores e pescadores artesanais de Coari foram beneficiados na 1ª Ação de Fortalecimento e Fomento do Setor Primário, realizada nesta sexta-feira (24), no Porto da Cidade. Na ocasião, o prefeito Keitton Pinheiro, acompanhado de vereadores e outras autoridades locais, entregou seis mil alevinos de tambaqui, 11 mil mudas de açaí das variedades BRS Pará e BRS Pai D'Égua e 60 carteiras da Agricultura Familiar (CAF).

De acordo com o prefeito, a ação faz parte dos esforços para impulsionar as cadeias produtivas, transformando o setor primário em uma nova matriz econômica do município. “Estamos aqui cumprindo mais uma etapa do Programa Produz+ Coari e reforçando o nosso compromisso em continuar apoiando e incentivando os produtores, promovendo a geração de renda e o fortalecimento da economia no âmbito rural”, destacou Keitton Pinheiro.

Moradora da comunidade Igapó Grande, a agricultora Gleiciane do Nascimento Soares, de 33 anos, comemorou o recebimento da CAF, uma vez que o documento dá acesso às políticas públicas de incentivo à produção agrícola familiar. “Eu estou muito feliz! Já tenho planos para, com essa carteira, conseguir financiamento e outros benefícios que ajude a gente a aumentar a nossa produção”, revelou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cristian Pereira, destacou que a 1ª Ação de Fortalecimento e Fomento do Setor Primário representa um passo significativo para o crescimento da produção local e a valorização dos produtores. Por isso, novas entregas serão feitas posteriormente. “Ainda temos em nosso Centro de Treinamento e Desenvolvimento Agroambiental (CTDA) 14 mil mudas de açaí e 50 mil mudas de cacau”, enfatizou.

No evento de hoje, as carteiras da Agricultura Familiar foram entregues com apoio da Associação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura de Coari (Apac), enquanto a distribuição de mudas de açaí foi realizada em parceria com a Embrapa. A ação foi promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – pasta que executa o Programa Produz+ Coari, cujo objetivo é atender 24 mil produtores rurais com assistência técnica e extensão rural, crédito, legalização fundiária, dentre outras iniciativas.