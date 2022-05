Governador e ministra corregedora de Justiça debatem sobre sistema prisional em Manaus

Manaus/AM - Representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, estiveram em Manaus nesta sexta-feira (6), para inspecionar presídios e debater sobre o sistema prisional com o governador Wilson Lima.

No encontro, foram destacadas as ações implementadas pelo Governo do Amazonas em relação ao sistema prisional. Entre elas, o grupamento de pronta resposta que atua nas unidades prisionais, a instalação de unidades básicas de saúde e os programas de remissão de pena como o “Trabalhando a Liberdade”.

“Trabalhar o sistema prisional é algo desafiador e muito complexo. Existem necessidades e demandas que são gigantescas, de toda ordem. Nós contamos com o auxílio do CNJ para superar as dificuldades”, disse o governador.

A ministra Maria Thereza disse que, hoje, o sistema prisional do Amazonas é administrado com eficiência e transparência. O secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Paulo César participou do encontro.

Pelo CNJ, também estiveram presentes na reunião o juiz coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo (DMF/CNJ), Luís Geraldo Lanfredi, e a diretora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), Natália Albuquerque Dino de Castro e Costa.

O desembargador Elci Simões, presidente do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Amazonas (GMF/TJAM); o juiz auxiliar da Presidência, Jorsenildo Dourado, o coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJAM (GMF/TJAM), Fábio Alfaia; e a juíza corregedora auxiliar Vanessa Leite; representaram o Poder Judiciário do Amazonas.

Na quinta-feira (5), o grupo visitou as instalações do Centro de Detenção Feminino (CDF) e do Centro de Detenção Provisório de Manaus 2 (CDPM II), ambos localizados no quilômetro 8, da rodovia BR-174.

A inspeção às duas unidades prisionais fez parte da programação da correição extraordinária e do mutirão de inspeções em estabelecimentos prisionais, que ocorre nesta semana no Amazonas, sob condução do Conselho Nacional de Justiça, com a participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF).