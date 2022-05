Governador do Amazonas lança ‘Bolsa Esporte Estadual’ de até R$ 3 mil

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou, neste domingo (15), o Edital nº 001/2022 - Patrocínio Bolsa Esporte Estadual -, que oferece, de forma inédita, 430 vagas a desportistas, atletas e paratletas do Amazonas. O patrocínio varia de R$ 400 a R$ 3 mil mensais e tem o objetivo de incentivar o esporte amazonense em suas variadas modalidades.

Serão 300 vagas aos desportistas da base, que receberão em forma de patrocínio o valor de R$ 400,00 mensais. Para os atletas e paratletas de alto rendimento e que disputam competições nacionais e internacionais, serão 100 vagas, cada uma com incentivo de R$ 1 mil, mensais.

Para atletas de modalidades olímpicas, serão destinadas 30 vagas com um investimento de R$ 3 mil cada, mensal. A partir do momento da assinatura, o contrato terá validade de até seis meses. O investimento total do Governo do Estado neste primeiro edital do Bolsa Esporte Estadual é de R$ 1,8 milhão.

Inscrições

Os interessados pelas vagas no Bolsa Esporte Estadual deverão acessar ao site da Faar, a partir desta segunda-feira (16) e visitar a aba downloads, onde irão preencher a ficha de inscrição e protocolar na sede da Faar, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, até o dia 14 de junho, acompanhado da documentação necessária, com envelope lacrado, conforme previsto no Edital.

A Faar publicará até o dia 20 de junho o resultado preliminar dos atletas contemplados. Os atletas que tiverem seus requerimentos indeferidos, terão o prazo de dois dias para interposição de recurso. O resultado definitivo ocorrerá até o dia 27 de junho. A partir deste momento, os aprovados serão convocados para a assinatura do Termo de Contrato de Patrocínio.