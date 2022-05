Festival Folclórico do Amazonas retorna em junho

Manaus/AM - Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas anunciam o retorno do 64º Festival Folclórico do Amazonas, com injeção de aproximadamente R$ 1 milhão na economia local.

Após dois anos sem festival, com grupos nas categorias Ouro, Prata e Bronze, incluindo bois-bumbás de Manaus, a população terá 13 noites de apresentações no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), a partir do dia 12 de junho.

Neste ano, 72 grupos folclóricos receberão apoio, conforme Edital de Chamamento, publicado na edição 5.328 do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 25 de abril de 2022. Serão R$ 976.620,60, divididos entre três grupos da categoria Boi-Bumbá Ouro-Master-A, que poderão ser contemplados com apoio financeiro de até R$ 109.540,20; Mais 49 grupos na categoria Prata, com valor individual de R$ 12 mil, e 20 grupos da categoria Bronze, com o valor de R$ 3 mil por grupo folclórico.