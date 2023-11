Governador do Amazonas critica Marina Silva por declarações sobre BR-319

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima (União), criticou a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, por declarações feitas à CPI das ONGs na última segunda-feira (27).

Marina Silva afirmou que a BR-319 serviria apenas para "passear de carro" e questionou sua viabilidade econômica. Lima rebateu as declarações, afirmando que a rodovia é essencial para o desenvolvimento social do Amazonas.

"É um direito que se dá ao cidadão de viver, que é um direito que é básico do cidadão", disse Lima. "E não é justo o que se faz com o Estado do Amazonas. Cobram tanto da gente, mas na hora de dar o retorno, a gente está aqui, mendigando, com pinhos na mão", disse o governador durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (29).

Lima também defendeu a mobilidade das autoridades, como o Corpo de Bombeiros e órgãos ambientais, enfatizando que a rodovia é crucial para atividades como fiscalização e combate a incêndios.

"Como é que as autoridades do Ipaam, da SEMA, se deslocarão para poder fazer esse trabalho de fiscalização?", questionou Lima. "Infelizmente, mais uma injustiça que o Estado do Amazonas sofre, sob o discurso de preservação ambiental. Porque nesse processo, o mais importante aqui é preservar a população. É preservar quem mora no Estado do Amazonas."