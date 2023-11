Presidente da CMM repudia Marina Silva por fala contra BR-319

"É preocupante que a ministra refira-se à rodovia, fundamental para tirar o Amazonas do isolamento, como uma estrada que serviria apenas para “passear de carro”. A BR-319 é essencial para promover o progresso econômico e social do Amazonas e esta Casa Legislativa lutará pela pavimentação total da rodovia", disse Caio André em nomes dos demais vereadores.

Manaus/AM - O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (Podemos), repudiou a fala da Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que durante depoimento na CPI das ONGs, no Senado Federal, proferiu falas que demonstraram seu posicionamento contrário à recuperação da BR-319.

