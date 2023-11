Governador de Roraima se irrita com jornalista e chama segurança em Manaus; vídeo

Por se tratar de uma decisão regional, mesmo com a cassação, Denarium permanece no posto até o julgamento da instância superior — neste caso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), se irritou com um repórter do Amazonas ao ser questionado sobre a cassação, que está em fase de recurso na Justiça Eleitoral. A situação entre o jornalista Elias Pedroza e o político aconteceu em Manaus, durante a assinatura do Pacto pela Governança da Água junto a autoridades de outros estados da Região Norte.

