FVS explica sobre o que pode ter causado infecção em queijo coalho no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa que está investigando sete internações hospitalares após a ingestão de queijo coalho em Itapiranga.

Os pacientes informaram ter ingerido queijo coalho e apresentado os seguintes sintomas: náuseas, vômitos, dor abdominal e dor de cabeça. A Vigilância Sanitária do município e estadual também monitoram para identificar a origem da contaminação.

“A Vigilância em Saúde está tomando as medidas necessárias e monitorando a situação. Estamos viabilizando amostra do queijo consumido para que seja analisado no Laboratório Central de Saúde Pública”, afirmou Tatyana, referindo-se ao Lacen/FVS-RCP.

Queijo – As investigações acerca do produto suspeito para as internações apontam para queijo coalho comercializado em dois estabelecimentos de Itapiranga, mas fornecido, em peças grandes, por uma fazenda em Itacoatiara.

Segundo o gerente de produtos do Departamento de Vigilância Sanitária da FVS-RCP, Jackson Alagoas, as equipes da Vigilância Sanitária de Itapiranga e de Itacoatiara estão realizando fiscalizações nos locais para verificar se o queijo estava sendo submetido a boas práticas sanitárias.

“Às vezes, a contaminação pode ocorrer na fabricação, mas também pode ser iniciada na manipulação do estabelecimento comercial, ao não receber o armazenamento refrigerado necessário ou exposto a condições inadequadas de higiene”, exemplifica o gerente.