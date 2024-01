Fundação Hospital Adriano Jorge realiza mais de 8 mil cirurgias em 2023

Manaus/AM - A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), realizou 8.253 mil cirurgias durante todo ano de 2023. O número representa um aumento de 44,1% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram realizadas 5.729 cirurgias.

O secretário de Saúde, médico Anoar Samad, destaca a importância da intensificação de cirurgias na unidade. “Essas mais de 8 mil cirurgias realizadas em 2023, mostram o compromisso com a saúde do nosso estado, os desafios são muitos, mas com o apoio do governador Wilson Lima se tornam possíveis. A equipe da Fundação Hospital Adriano Jorge realiza um trabalho de excelência, e cada vez mais humanizado e tecnológico”, destacou o secretário.

A FHAJ faz cirurgias eletivas que são os procedimentos cirúrgicos programados via Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). A Fundação também realiza procedimentos cirúrgicos como retirada de pedras do rim e vesícula e procedimentos mais recentes como a cirurgia bariátrica, procedimento indicado para pessoas que estão acima do peso por problemas metabólicos.

“Os números também mostram o trabalho dos nossos profissionais da saúde, empenhados em ampliar e aprimorar o atendimento dos pacientes que precisam do SUS”, ressalta o diretor-presidente da FHAJ, médico Ayllon Menezes de Oliveira.

Atualmente, 20% dos procedimentos cirúrgicos ortopédicos realizados na FHAJ são referentes à pacientes oriundos dos prontos-socorros da capital, funcionando como retaguarda para as demais unidades de saúde do estado do Amazonas.