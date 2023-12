Força de Segurança faz treinamento no Compaj para evitar alterações no réveillon

Manaus/AM - Uma ação integrada das Forças de Segurança do Amazonas foi realizada nesta sexta-feira (29), um exercício simulado visando prevenir alterações no sistema prisional do estado nesse período de réveillon. A atividade é um ensaio da operação Armagedom. Toda ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Um dos objetivos é a cronometragem do tempo resposta, tempo de chegada dos reforços nas unidades prisionais, o deslocamento de viaturas da Polícia Militar do Amazonas, da Polícia Civil do Amazonas, Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Amazonas Energia e dos demais envolvidos.

“É salutar a integração entre os órgãos de todas as esferas visando à segurança do sistema penitenciário do Estado, a ação de hoje foi exitosa e demonstrou a união e eficiência dos serviços públicos prestados à segurança da população amazonense”, ressaltou o titular da Seap, Paulo César.

Os protocolos da simulação foram realizados pelos representantes dos órgãos envolvidos na atividade, que foi acompanhada por meio das câmeras de segurança transmitidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Na ação, o Ciops foi acionado e uma série de procedimentos foram adotados para mobilizar o Sistema de Segurança Pública, além de integrar a cadeia de comando para ações coordenadas, incluindo ações de inteligência.



Ação integrada

Cerca de 400 agentes participaram da ação, que integram forças do Sistema de Segurança; Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), além de órgãos parceiros, estaduais, municipais e federais, como a Polícia Rodoviária Federal, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), entre outros.