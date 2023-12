Fast representará o Amazonas na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024

Manaus/AM - Os jovens atletas do Nacional Fast Clube receberam, nesta sexta-feira (29), na Arena da Amazônia, passagens aéreas de ida e volta para representarem o Amazonas na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, competição na qual o tricolor de aço participará pela sétima vez.

“Hoje o Governo do Amazonas disponibiliza 25 passagens aéreas para os jogadores do Fast nos representarem em São Paulo. E isso é de fundamental importância, porque na base que começa o alto rendimento e com certeza esse investimento abre porta para esses atletas. Com apoio do governador Wilson Lima que tem investido no futebol profissional e na base”, disse Jorge Oliveira, secretário da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

A entrega das passagens contou com a presença da comissão técnica e elenco do Fast Clube. Na ocasião, a FAF entregou o projeto de patrocínio ao futebol de 2024, envolvendo categorias de base e futebol profissional, para a avaliação da Sedel.

O Tricolor de Aço garantiu sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior após conquistar o título do Campeonato Amazonense Sub-20 em 2023. A decisão acirrada contra o Librade culminou com um empate por 1 a 1 na partida de ida e uma vitória decisiva por 2 a 1 na volta, consolidando o Fast Clube como o representante do Amazonas na maior competição de base do Brasil.

O Fast Clube, único representante do Amazonas na competição, está presente no Grupo 17 da competição, com sede no município de Salto, em São Paulo. O Tricolor de Aço jogará a primeira fase no Estádio Municipal Amadeu Mosca, começando pela estreia contra o América-RN no dia 4 de janeiro, às 14h15 (horário de Manaus). Além do time potiguar, o Fast enfrentará o Sfera-SP (07/01) às 12h, e o Botafogo-SP (10/01) também às 12h.