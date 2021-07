FMT-HVD inicia ações da campanha Julho Amarelo no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) inicia nesta segunda-feira (12), as atividades em referência ao Julho Amarelo, mês de combate às Hepatites Virais. Além das ações de testagem, aconselhamentos e palestras, a Fundação convidará pessoas interessadas para participar de um estudo científico do Estado, juntamente com o Hospital Albert Einstein, sobre a doença.

As ações de testagem começam nesta segunda-feira e vão até o dia 30 de julho, de segunda a sexta-feira, no ambulatório da FMT-HVD, das 9h ao meio-dia, por livre demanda. As testagens serão para hepatites virais e também para HIV e sífilis. A pessoa que realizar o teste terá todo o acompanhamento e aconselhamento na hora do procedimento. Para acessar o serviço basta que o usuário tenha sua cédula de identidade.

Para tirar dúvidas sobre a doença, formas de tratamento e identificação das hepatites virais, bem como para convidar e falar sobre pesquisas relacionadas ao tema, a médica hepatologista, Arlene Pinto, participará de uma live pela plataforma Instagram com a SES-AM, na quarta-feira (14/07).

No dia 28 de julho, o médico infectologista Franklin Simões dará uma palestra para os profissionais de saúde da unidade, para melhorar e aperfeiçoar o atendimento desses casos.

Locais de testagem e vacina - A única forma para identificar o tipo de hepatite e qual a fase da doença, além de verificar a validade da vacina é através do exame laboratorial. Consequentemente, o laboratório de análises clínicas é imprescindível na obtenção do diagnóstico seguro.

Na rede pública de saúde, as unidades de saúde que fazem testes são: a Policlínica Gilberto Mestrinho - Av. Getúlio Vargas, nº 341, Centro; a Policlínica Antônio Aleixo - Av. Getúlio Vargas, Colônia Antônio Aleixo; e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) do Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana, na Compensa - Av. Brasil, Compensa II.

Para tomar a vacina contra hepatite, a população pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Hepatites - As Hepatites Virais são doenças silenciosas de evolução lenta e que, na maioria das vezes, progridem para doenças graves que acometem, principalmente, o fígado.

De acordo com a Organização Mundial de saúde (OMS), pelo menos 400 milhões de pessoas estão infectadas cronicamente pelos vírus das Hepatites B e C em todo o mundo. Cerca de 57% dos casos de cirrose hepática e 78% dos casos de câncer hepático estão diretamente relacionados aos vírus das hepatites B e C. Estima-se que 1,5 milhão de mortes estão relacionadas às hepatites virais.