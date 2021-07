Vacinação contra Covid-19 atinge meta de mil doses aplicadas em Itapiranga

Manaus/AM - A meta para vacinar mil pessoas foi atingida até as 14h, neste sábado (10), no município de Itapiranga, no interior do Amazonas, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A cidade contou com dois postos de vacinação. Um no sistema drive-thru na Praça do Sagrado Coração de Jesus e outro exclusivo para pedestres, na Escola Municipal Maria Rosalina.