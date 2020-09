Flávio Bolsonaro é detonado por falta no MPF para dançar 'boga' com Sikêra

Manaus/AM - Os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro estão em Manaus, no Amazonas, desde o últim fim de semana. Nesta segunda-feira (21), os irmãos visitaram a TV A Crítica, onde trabalha o apresentador Sikêra Jr.

No local, os irmãos posaram para fotos e até gravaram um vídeo com o apresentador. Confira:

A agenda do deputado Eduardo Bolsonaro e do senador Flavio Bolsonaro em Manaus: pic.twitter.com/qpFdRHYGKa — Samuel Pancher (@SamPancher) September 21, 2020

Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro foi bastante criticado, pois, nesta segunda, ele não compareceu ao MPF, para acareação com o empresário Paulo Marinho, sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, que investiga um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa (Alerj), que desencadeou o esquema de rachadinhas, envolvendo o senador e o então assessor, Fabrício Queiroz.

"Flavio Bolsonaro convocado pela PF pra ficar cara a cara com Paulo Marinho que o acusa de envolvimento no vazamento de operação sobre corrupção, daí ele não aparece e foge pra Manaus dizendo que tem agenda importante na cidade. Eis o vídeo da agenda", disse o ator Gregório Duvivier, em suas redes sociais.

Outro internauta diz: "Quer dizer que o Flávio Bolsonaro fugiu da acareação com Paulo Marinho? A fruta

não cai longe do pé."

Outro comentário diz ainda: "A defesa de Flávio Bolsonaro disse em nota que a ausência dele na acareação convocada pelo MPF com o empresário Paulo Marinho, marcado para esta segunda, se deve a “compromissos de sua agenda oficial, que o fizeram estar no Amazonas” O compromisso", se referindo ao vídeo.

A Empresa de Jornais Calderaro Ltda (Jornal A Crítica, Manaus Hoje e Portal A Crítica), que faz parte da Rede Calderaro de Comunicação, também está sendo investigada, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por atraso no pagamento de salários, férias, não recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e também Previdência Social (INSS), além de manter contratos irregulares com profissionais jornalistas.