Fiscalização no Amazonas encontra irregularidades em panetones e produtos natalinos

Manaus/AM- Um pouco mais de 33 mil produtos irregulares foram fiscalizados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem), durante a operação especial 'Boas Festas', que foi realizada no período de 22 de novembro a 10 de dezembro deste ano em Manaus e Região Metropolitana.



A ação atendeu a 405 estabelecimentos comerciais, sendo 18 empresas notificadas por estarem comercializando produtos fora dos padrões estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Ao todo, foram fiscalizados 33.013 produtos, como panetones, peru, pernil, chester, frutas cristalizadas, entre outros. Destes, 6.017 estavam irregulares, dentre eles estão os tradicionais pisca-piscas com 3.042 produtos, materiais elétricos de baixa tensão com 39 peças de fios e cabos, e 2.508 brinquedos. Todos estavam sem a certificação do Inmetro.





Em relação ao peso, foram fiscalizados 2.269 panetones, sendo testadas 428 amostras de 400 gramas no laboratório do Ipem, e após ensaio todos foram reprovados por estarem abaixo do peso, onde o consumidor estava perdendo ao menos 24 gramas. As empresas notificadas têm um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao Ipem-AM, estando sujeitas às penalidades previstas na lei, como advertência e multa, podendo chegar a R$ 2,2 milhão.



O consumidor que desconfiar de possíveis irregularidades, o mesmo deve entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM pelo telefone 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo e-mail [email protected]