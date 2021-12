Presidente da Ageman diz que vai investigar eventuais excessos da Águas de Manaus

Manaus/AM - Em razão do comentário feito pelo jornalista Raimundo de Holanda na coluna Bastidores desta sexta-feira, 10, o presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Flávio Alho, emitiu a seguinte nota:

“A Ageman informa que a respeito do episódio de agressão ocorrido no bairro Compensa envolvendo uma equipe da empresa Águas de Manaus e uma usuária, a Agência reguladora do município notificou a concessionária a prestar todas as informações sobre o fato, a fim de esclarecer melhor o assunto. A Ageman reforça que tem trabalhado para estabelecer a boa relação do triângulo regulatório que compreende o poder concedente, a concessionária e o usuário respeitando a constituição e as leis vigentes, concedendo sempre o amplo direito à defesa e o contraditório. A Ageman vem atuando firme na garantia da boa prestação do serviço ao usuário ao passo em que também preza pelo cumprimento efetivo do Código de Defesa do Consumidor e do Contrato de Concessão aplicando sanções junto às empresas prestadoras quando identificada e comprovada a má prestação dos serviços.

Fábio Alho, presidente da Ageman”.