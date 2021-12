Mototaxistas capacitados pelo Detran ganharão linha de crédito no Amazonas

Manaus/AM - Mototaxistas e motofretistas de todo Amazonas, capacitados pelo órgão estadual de trânsito (Detran-AM), irão receber uma oferta de linha de crédito especial, de até R$ 5 mil. O anúncio foi feito pelo Governo nesta sexta-feira (10).

Os profissionais, que tiverem o curso de especialização e de atualização do Detran-AM, poderão solicitar financiamento junto à Afeam para realizar a manutenção em suas motocicletas.



A parceria entre Detran-AM e Afeam amplia benefícios aos profissionais que atuam no principal meio de transporte no interior do estado. Além da nova linha de crédito, os mototaxistas e motofretistas em situação de vulnerabilidade econômica têm isenção das taxas dos cursos de especialização por meio do programa Detran Cidadão, que também faz a doação de capacetes e coletes aos profissionais do segmento capacitados.



Empréstimo

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro explicou que para pedir o empréstimo basta ser habilitado, possuir o documento da moto e ter o certificado do curso de capacitação do Detran para ter acesso ao crédito. Mesmo que esteja negativado com restrição de até R$ 2.100, poderá pedir o empréstimo sem fiador. Será um capital de giro para revitalizar o veículo.