Filhote de peixe-boi é resgatado em comunidade no Amazonas

Manaus/AM - Um filhote de peixe-boi foi resgatado por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) no município de Parintins, na Comunidade Imaculada Conceição do Itaburaí.

O animal, de aparentemente 1 ano de idade, estava com moradores da comunidade e foi resgatado após denúncias.

O filhote foi resgatado e transportado pela polícia com a ajuda de um funcionário do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Ele foi levado para a Marina do Emerson, bairro Francesa, já na sede do município, onde recebeu os primeiros cuidados.

Segundo os policiais do BPAmb, posteriormente, o animal será encaminhado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus.