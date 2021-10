Fica proibido exigir experiência em vagas para estágio no Amazonas

Manaus/AM - Foi aprovada nesta quarta-feira (6) o Projeto de Lei (PL) que proíbe a exigência de experiência prévia na contratação de estagiários tanto no serviço público quanto no privado. A proposta aprovada é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV).

Segundo o parlamentar, exigência de experiência em estágio é uma contradição, visto que é justamente nessa etapa que o estudante se prepara para o ingresso no mercado de trabalho.

O número de vagas de estágio cresceu 28,9% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com os últimos três meses do ano passado, o que confirma a importância do PL.