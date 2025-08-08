Ferrugem vai comandar show solidário no Podium da Arena da Amazônia





Manaus/AM - O evento comemorativo ao aniversário de 79 anos do Sesc Amazonas, “Tem Sesc Aqui”, contará com o show solidário do Ferrugem, dia 13 de setembro, no Podium da Arena da Amazônia, a partir das 18h. O ingresso pode ser adquirido, a partir de terça-feira (12), por meio da troca de 2kg de alimentos não perecíveis nas Centrais de Relacionamento do Sesc.

Com mais de uma década de trajetória, o cantor, produtor musical, empresário e um verdadeiro fenômeno da música brasileira, ultrapassa a marca de 9,4 bilhões de reproduções nas plataformas digitais, reúne quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e acumula mais de 5,4 bilhões de visualizações no YouTube.

Sucessos, como “É Natural”, “Pirata e Tesouro” e “Para Você Acreditar”, somam juntos mais de 590 milhões de streams e seguem como trilha sonora da vida de milhões de brasileiros, consolidando seu nome entre os maiores representantes do pagode contemporâneo.

Os ingressos para o Tem Sesc Aqui estão disponíveis a partir do dia 12 de agosto (terça-feira) nas Centrais de Relacionamento do Sesc Centro, Cidade Nova e Sesc Balneário, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

A localização dos pontos de trocas será: Rua Visconde de Itanhaém, 94 (Sesc Ler Cidade Nova); Av. Constantinopla, 288, Alvorada (Sesc Balneário); Rua Henrique Martins, 427, Centro de Manaus (Sesc Centro).

Os pontos de trocas irão funcionar de segunda a sexta, de 6h às 16h30 na unidade Sesc Balneário, de 8h às 17h30 na Unidade Sesc Centro e de 8h às 17h na unidade Sesc Ler Cidade Nova.