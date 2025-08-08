   Compartilhe este texto

Jovem reanimado após levar choque em poste está em estado grave em Manaus

Por Portal Do Holanda

08/08/2025 21h26 — em
Amazonas


Foto: Reprodução

Manaus/AM - O jovem que foi reanimado após levar um choque em um poste eletrificado no estacionamento do Shopping Via Norte, encontra-se em estado grave após ser socorrido para o Hospital Platão Araújo. A informação é da Secretaria de Saúde (SES-AM) desta sexta-feira (8). 

De acordo com a SES-AM, “o paciente encontra-se internado em unidade da rede estadual de saúde em estado grave e sob cuidados intensivos”. A secretaria não divulgou o nome e nem a idade do paciente. 

Relembre - O caso aconteceu na de quinta-feira (7), quando o jovem estava saindo do shopping ao lado de amigos e familiares. Ao caminhar no estacionamento, o rapaz encostou em um poste que estava eletrificado, momento em que recebeu uma forte descarga elétrica e caiu ao chão.

O jovem ficou sem pulso, mas foi reanimado no local por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após apresentar sinais vitais, o rapaz foi encaminhado para o Hospital Platão Araújo e segue lutando pela vida.

