Nilton Lins

Feiras de produtos regionais iniciam nesta terça-feira em Manaus

13/10/2025 20h17
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) divulgou a programação das Feiras de Produtos Regionais, que têm início nesta terça-feira (14) e seguem até domingo (19). 

As feiras funcionarão de terça a quinta-feira, no período da tarde, das 14h às 19h, no estacionamento do Manaus Plaza Shopping, no Shopping Sumaúma, no Shopping Ponta Negra e na praça de alimentação do Dom Pedro, nas zonas centro-sul, norte, oeste e centro-oeste, respectivamente.

No fim de semana, as feiras serão realizadas, no sábado (18), no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, zona sul; no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, zona norte; e no Quilômetro 29 da rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva.

No domingo (19), as feiras acontecem no Complexo Turístico da Ponta Negra, bairro Ponta Negra (estacionamento), das 6h às 11h, e no Quilômetro 29, rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 12h.

Programação

Terça-feira (14/10)

Shopping Sumaúma – avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, das 14h às 19h;

Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, bairro Chapada, das 14h às 19h;

Quarta-feira (15/10)

Shopping Ponta Negra – avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra – das 14h às 19h;

Quinta-feira (16/10)

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio, das 14h às 19h;

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, bairro Chapada, das 14h às 19h;

Sábado (18/10)

Centro Cultural dos Povos da Amazônia, antiga Bola da Suframa, bairro Crespo, das 5h às 11h;

Quilômetro 29, rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 15h;

Domingo (19/10)

Complexo Turístico da Ponta Negra, bairro Ponta Negra (estacionamento), das 6h às 11h;

Quilômetro 29, rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 12h.

