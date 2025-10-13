Feiras de produtos regionais iniciam nesta terça-feira em Manaus
Por Portal Do Holanda
13/10/2025
Amazonas
Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) divulgou a programação das Feiras de Produtos Regionais, que têm início nesta terça-feira (14) e seguem até domingo (19).
As feiras funcionarão de terça a quinta-feira, no período da tarde, das 14h às 19h, no estacionamento do Manaus Plaza Shopping, no Shopping Sumaúma, no Shopping Ponta Negra e na praça de alimentação do Dom Pedro, nas zonas centro-sul, norte, oeste e centro-oeste, respectivamente.
No fim de semana, as feiras serão realizadas, no sábado (18), no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, zona sul; no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, zona norte; e no Quilômetro 29 da rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva.
No domingo (19), as feiras acontecem no Complexo Turístico da Ponta Negra, bairro Ponta Negra (estacionamento), das 6h às 11h, e no Quilômetro 29, rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 12h.
Programação
Terça-feira (14/10)
Shopping Sumaúma – avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, das 14h às 19h;
Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, bairro Chapada, das 14h às 19h;
Quarta-feira (15/10)
Shopping Ponta Negra – avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra – das 14h às 19h;
Quinta-feira (16/10)
Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio, das 14h às 19h;
Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, bairro Chapada, das 14h às 19h;
Sábado (18/10)
Centro Cultural dos Povos da Amazônia, antiga Bola da Suframa, bairro Crespo, das 5h às 11h;
Quilômetro 29, rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 15h;
Domingo (19/10)
Complexo Turístico da Ponta Negra, bairro Ponta Negra (estacionamento), das 6h às 11h;
Quilômetro 29, rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 12h.
