Feiras da ADS funcionarão neste final de semana em Manaus; veja os endereço

Manaus/AM - As Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) funcionarão normalmente no sábado (9) e domingo (10), nos bairros Cidade Nova, e Ponta Negra, nas Zonas Norte e Oeste, respectivamente,e no município de Rio Preto da Eva.

No interior, a edição acontece no KM-29, da rodovia AM-010. Entre os produtos diversos comercializados nas feiras, estão: frutas, verduras, artesanatos, peixes, além do tradicional café da manhã.

Confira a programação

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva;

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.