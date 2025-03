Feirão do Pescado 2025: Manaus terá três pontos de venda e produtos regionais

Uma reunião entre a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e a comissão organizadora do Feirão definiu os preparativos para a edição de 2025. O evento visa incentivar o consumo de pescado e fortalecer a produção regional.

Manaus/AM - O tradicional Feirão do Pescado, que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de abril, terá três pontos de venda em Manaus: Arena Amadeu Teixeira, Centro de Convivência Padre Pedro Vignola e Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Os horários do evento ainda serão definidos pela organização.

