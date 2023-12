Feirantes reivindicam construção de feira em Beruri, no Amazonas

Manaus/AM - Feirantes e moradores de Beruri, município do Amazonas, estão reivindicando a falta de uma feira na cidade para que possam vender suas produções, gerando assim, emprego e renda ao município.

Por meio de uma denúncia nesta quinta-feira (14), um morador ainda explicou que uma verba teria sido repassada para construção da feira, mas o terreno, onde a feira deveria ser construída, se encontra abandonado e tomado pelo mato. "Estamos até o momento sem nenhuma resposta das autoridades. Os trabalhadores de Beruri, a classe de feirantes, merecem respeitos", lamentou o denunciante Zedequias Peres de Souza.

Ainda de acordo com o morador, um projeto da deputada Alessandra Campêlo para a construção da feira ainda chegou a ser aprovado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). "A verba foi passada para Prefeitura Municipal de Beruri e até o presente momento, nada saiu do projeto", disse.

Em uma postagem de 2020 da página oficial da Prefeitura de Beruri no Facebook, o projeto chegou a ser anunciado por meio de um vídeo, que informava que a feira iria beneficiar mais de 100 famílias.

Sem respostas

A reportagem busca contato com assessoria da prefeita de Beruri, Maria Lucir Santos de Oliveira, e com o secretário de Obras do município, Raimundo Marcelo Praia da Silva, para saber que motivos levaram ao atraso nas obras.