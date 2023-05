Feira Orgânica e Agroecológica acontece na próxima semana em Manaus

A iniciativa foi articulada pelo Comitê de Gestão Socioambiental do MPF no Amazonas – Ecotime. O objetivo da ação é promover a produção e o consumo de alimentos orgânicos, bem como de fortalecer a agricultura familiar e a agroecologia.

Manaus/AM - O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, em parceria com a Rede Maniva de Agroecologia (Rema), promove a primeira edição da Feira Orgânica e Agroecológica. A feira será aberta à população e ocorrerá na próxima quinta-feira (11), das 7h às 12h, no estacionamento do MPF, localizado na Av. André Araújo, n° 358, bairro Adrianópolis.

