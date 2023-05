Lista de selecionados para cursos de qualificação no Amazonas é divulgada

Manaus/AM - A relação dos selecionados para as mil vagas de cursos de qualificação foi divulgada, nesta sexta-feira (05), no Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br). Os candidatos selecionados para a vaga do Projeto Qualifica Mais Amazonas receberão, entre os dias 06 e 08 de fevereiro no e-mail informado no ato de inscrição, o login e a senha para acesso à plataforma educacional.

A partir do recebimento do e-mail será possível o acesso à plataforma por meio do link (www.educacional.numia.com.br), o candidato deve informar login e senha fornecidos para entrar na sala de aula virtual do curso em que realizou a inscrição. Poderá ser solicitado que o participante altere a senha para uma nova.

Orientação

A coordenação do projeto orienta que o candidato que está com seu nome na lista de selecionados, caso não encontre o e-mail com as credenciais de acesso, verifique outras áreas do e-mail (Caixa de Spam, promoções, Lixeira, Social, e Atualizações). Se mesmo assim não receber o e-mail, deve fazer contato via e-mail para verificar se houve algum erro no preenchimento dos dados fornecidos. O e-mail deve obrigatoriamente informar Nome Completo, CPF e Curso ao qual se candidatou e deve ser enviado para: [email protected]